Yalçın zor gibi

Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Sergen Yalçın, birbirinden önemli ifadeler kullanarak siyah-beyazlı takıma gelmesinin zor olduğunu ima etti. Yalçın yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bu sosyal medyada yazan şeylere lütfen inanmayın. Bunların benimle alakası yok. Asla da böyle şeyler kimseye söylemedim. 11 yaşından babam beni idmanlara götürmeye başladı, o günden beri böyle bir kaos görmedim. Samet ağabeyin açıklamaları, ima ettiği şeyler. Böyle bir futbol dışı mevzular ilk defa gördüm."

"BENİ KULLANMAYIN DEDİM!"

Hüseyin Yücel'le görüştüğünü ifade eden Yalçın, "Hüseyin Yücel ile teknik direktörlük için konuştum. Para, pul bunlar benim konularım değil. Geçen geldiğimde sorun sadece futbol takımıydı. Şu andaki konu futbol değil. Hüseyin Yücel'e de bunu söyledim. 'Lütfen bu işlerin üstünü kapatmak için beni kullanmayın' dedim. O kadar şey anlatırım ama yapmam. Kol kırılır ve yen içinde kalır. Şu an Beşiktaş'ta konu teknik direktör değil. Yönetim yok, seçim yok. Başkan gitti, yeni bir başkan var. Hüseyin Yücel'i severim yanlış anlamasın ama tabloya bakıyorsun, burada ne oluyor?" dedi.

"KİM OLURSA ÇALIŞIRIM"

Gelebilmesi için önce sorunların halledilmesi gerektiğini belirten Yalçın, "Önce sorunların halledilmesi lazım. Hüseyin Yücel, Serdar Bilgili, Serdal Adalı... Ben kim olursa çalışırım. Konu teknik direktör değil. Ortalık birbirine girmiş. Yücel'e bu sorunların çözülmesi halinde geleceğimi söyledim. Bu kadar kısa sürede Beşiktaş camiasını nasıl bu duruma getirdin? Bu soru Hasan Arat'a sorulmalı, cevap vermesi gerekiyor. Ben kendi adıma merak ediyorum. Geldiğinde öyle bir tablo çizdi ki, herkes inandı. Gelinen durum trajedi. Bu ortamın içerisinde bulunmak istemediğimi söyledim ve Hüseyin Yücel'e 'Kusura bakmayın' dedim. Bir daha görüşme olmayacak, bu konu kapandı" diye konuştu.