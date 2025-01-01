Beşiktaş saldırıyor

Beşiktaş'ta Serdal Adalı'nın başkanlığa seçilmesinin ardından siyahbeyazlı kulüpte yoğun mesai harcanırken, transfer çalışmaları gündemin ilk maddesi haline geldi. Sergen Yalçın ile birkaç gün içerisinde bir araya gelecek olan Adalı bir yandan da kadroyu yenileme çalışmalarına başladı. Siyah-beyazlıların listesinde birçok yıldızın olduğu bilinirken bu isimler arasında Paul Onuachu ismi diğerlerinden daha fazla konuşuluyor.

Trabzonspor'da oynadığı dönemde attığı gollerle dikkat çeken Onuachu için yeniden Türkiye yolu gözüktü.

Bonservisi Southampton'da olan oyuncuyla ilgili Göztepe başkanı Rasmus Ankersen ile temasta bulunan Beşiktaş yönetimi bu oyuncu ile ilgili şartları sorarken başarılı golcünün ikinci yarıda siyah-beyazlı formayı giymesi sürpriz sayılmayacak.

Beşiktaş'ın bu hamlesi ile Trabzonspor'un da devreye gireceğine yönelik iddialar ortaya atılırken hangi takımın güleceği merak konusu oldu. Yeni yönetimin hücuma takviyesi Onuachu ile sınırlı kalmayacak.

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Jacob Ondrejka bu sezon 20 lig maçında 7 kez rakip filleri sarsarken 5 asist yaptı ve Royal Antwerp'in hücum organizasyonlarında önemli rol oynadı.

Kara Kartal'ın Belçika'nın Royal Antwerp takımında oynayan 22 yaşındaki sol açık Jacob Ondrejka ile de ilgilendiği satış opsiyonlu kiralama düşünüldüğü gelen haberler arasında. Kulübüyle Haziran 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun menajeri Martin Klette ile irtibata geçen Kara Kartal'ın kurmayları ara transfer döneminde genç futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Genç yıldızın güncel piyasa değeri ise 7 milyon Euro.

YENİ TEKLİF MARİO RUİ

İtalyan ekibi Napoli, 33 yaşındaki sol bek Mario Rui ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırması sonrası Portekizli oyuncunun menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildiği öğrenildi. Ancak teknik heyet konusundaki belirsizlik sebebiyle olumlu dönüş yapılmadı. Beşiktaş'ın mevcut sol beki Arthur Masuaku ile yolların ayrılması beklenirken bu bölgeye Mario Rui'nin transfer edilme ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Napoli'de 28 maçta forma giyen Rui, bu maçların 19'una ilk 11 çıktı ve 2 asist yaptı. Profesyonel kariyerinde 424 maça çıkan sol bek 6 gol atıp 32 asist üretti.