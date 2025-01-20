"Kazanmak için buraya geldim"

TRENDYOL Süper Lig'in 20. haftasında dün akşam evinde Samsunspor ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş dün yeni bir sayfa açtı. Kara Kartal yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer ile 1,5+1 yıllık sözleşme imzaladı. Düzenlenen törende konuşan Norveçli çalıştırıcı siyahbeyazlılara kazanmak için geldiğini vurguladı. Solskjaer açıklamasında, "Kötü gidişatı dindirmemiz lazım. Yeni bir inşa olacak. Doğru şeyleri yapmak istiyoruz. Hücumcu, genç ve mücadele eden oyuna ihtiyacımız var. Kulübün doğru değerlerini bir araya getirmemiz, taraftarımızı kenetlememiz gerekiyor. Ben kazanmak için, galibiyetler için buradayım. Beşiktaş zaferleri hak eden bir takım" ifadelerini kullandı.

FELSEFESİNİ AÇIKLADI

Kartal'ın yeni teknik direktörü Solskjaer oyun felsefesini de açıklarken, transfer hakkında da konuştu. Norveçli, "Defansta agresif olmalıyız. Felsefem hücum üzerine kurulu. Sadece pas yapmak için pas yaptırmam. Direkt hızlıca hücum oynayıp, atağa geçmeyi severim. Uygun ve doğru transferleri yapmak istiyoruz. Transfer kararı alırken, tüm departmanlar olarak karar vereceğiz. Sadece benim ve başkanın kararıyla transfer olmayacak" dedi.

ADALI: CESARETİ ETKİLEDİ

Ole Gunnar Solskjaer'in imza töreninde konuşan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ise Solskjaer'in cesaretinin kendisini etkilediği belirtti. Adalı, "Solskjaer ile görüştüğümüzde onu dinledik, neler yapabileceğini anlattı. Cesareti beni etkiledi ve bu yüzden onunla devam etmek istedim. Diğer hocalarla görüştükten sonra çekimser kaldılar. Ole'nin ise cesaretle 'Biz bu işi beraber yaparız' sözü bu anlaşmada en büyük etken oldu" şeklinde konuştu.