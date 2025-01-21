Kartal’a Altınordu’dan destek

Beşiktaş'ta kurmayların Ole Gunnar Solskjaer hamlesinin ardından çalışmalar sürerken, teknik ekibe bir hamle daha geldi. Nesine 2. Lig'de Altınordu ile önemli bir çıkışa imza atan ancak takımdan ayrılan Olcay Şahan'ın kariyerine Beşiktaş'ta devam edeceği öğrenildi. İzmir temsilcisi Altınordu'daki görevinden ayrılan eski milli futbolcu Şahan'ın, Kara Kartal'ın Norveçli yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in yardımcılığı görevine getirileceği ifade edildi.

AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Siyah-beyazlıların yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer teknik ekibini şekillendirmek için kolları sıvarken, kadrosuna kulübü bilen isimleri de katmak istediği ve bu doğrultuda Olcay Şahan gibi kulübü tanıyan ve deneyimli bir ismi ekibine alarak önemli bir katkı sağlamasını bekliyor. Şahan'ın, siyah-beyazlı kulüpten yapılacak resmi açıklama sonrası görevine başlayacağı kaydedildi.