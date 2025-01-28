Kartal’dan Cengiz sürprizi

SÜPER Lig'de zirve yarışının uzağında kalan Beşiktaş, transferde sürpriz bir hamle yaptı. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder için girişimde bulundu. Siyah-beyazlıların, 27 yaşındaki oyuncuyla kiralık transferi için anlaşma sağladığı ifade edildi. Kartal yönetimi, sarı-lacivertli ekipte forma şansı bulamayan futbolcunun transferi için Fenerbahçe'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı ve cevap için beklemeye geçti. Öte yandan bu opsiyonun zorunlu olmadığı bildirildi. Piyasa değeri 7.5 milyon Euro olarak gösterilen futbolcunun 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

DURANVİLLE DE TAMAM

Siyah-beyazlılar Borussia Dortmund'un 18 yaşındaki genç sol kanat oyuncusu Julien Duranville ile de anlaşma sağladı. Genç yeteneğin sezon sonuna kadar kiralanacağı kaydedildi. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in isteği üzerine Başkan Serdal Adalı'nın da transfer sürecine bizzat dahil olduğu ve işi bitirdiği kaydedildi.