Beşiktaş’ta hedef Bayo

TRANSFER çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine Gineli forvet Mohamed Bayo girdi. Fransızlar, Beşiktaş'ın yanı sıra 2 takımın daha 26 yaşındaki golcüyü istediğini yazdı. L'Equipe'teki habere göre siyah-beyazlı ekip Lille forması giyen Mohamed Bayo ile yakından ilgileniyor. Haberde Beşiktaş'ın yanı sıra Royal Antwerp ve Ipswich'in de Mohamed Bayo için devrede olduğu ifade edildi. Lille, Mohamed Bayo'yu 2022-23 sezonu başında Clermont'dan 14 milyon euro karşılığında transfer etmişti. Bu sezon toplamda 18 maça çıkıp 528 dakika süre alabilen Mohamed Bayo, 2 gol ve 4 asistlik skor katkısı verdi. Güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olan Gineli oyuncunun, Lille ile olan kontratı 2027'de sona erecek.