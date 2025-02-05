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Kara Kartal’da Gradit iddiası

Siyah-beyazlılar, Lens’te forma giyen Fransız savunmacıyı istiyor

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Kara Kartal’da Gradit iddiası

Süper Lig'de ara transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta yönetim stopere takviye için de kolları sıvarken Fransa'dan yeni bir iddia geldi. RMC Sport'un haberine göre; Siyah-beyazlılar, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lens'te forma giyen 32 yaşındaki stoper Jonathan Gradit ile ilgileniyor. Gradit'in kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2026 yılına kadar devam ediyor.

GRADİT'İN DEĞERİ 4 MİLYON EURO

Tecrübeli savunmacı, daha önce Caen, Tours, Bordeaux ve Bayonne formalarını da giyerken güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olarak gösteriliyor. Yönetim transferi uygun bir bedelle bitirmenin planlarını yapıyor. Stoper dışında sağ bek pozisyonunda da görev yapabilen Gradit, bu sezon Lens forması ile 15 maça çıktı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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