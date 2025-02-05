Kara Kartal’da Gradit iddiası

Süper Lig'de ara transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta yönetim stopere takviye için de kolları sıvarken Fransa'dan yeni bir iddia geldi. RMC Sport'un haberine göre; Siyah-beyazlılar, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lens'te forma giyen 32 yaşındaki stoper Jonathan Gradit ile ilgileniyor. Gradit'in kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2026 yılına kadar devam ediyor.

GRADİT'İN DEĞERİ 4 MİLYON EURO

Tecrübeli savunmacı, daha önce Caen, Tours, Bordeaux ve Bayonne formalarını da giyerken güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olarak gösteriliyor. Yönetim transferi uygun bir bedelle bitirmenin planlarını yapıyor. Stoper dışında sağ bek pozisyonunda da görev yapabilen Gradit, bu sezon Lens forması ile 15 maça çıktı.