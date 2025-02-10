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Beşiktaş, Kolombiyalı Elan Ricardo'yu renklerine bağladı

Beşiktaş Kulübü, Kolombiyalı orta saha oyuncusu Elan Ricardo'yu kadrosuna kattı. Futbolcunun yarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

DHA

Giriş Tarihi:

Beşiktaş, Kolombiyalı Elan Ricardo’yu renklerine bağladı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Kulübümüz, CD La Equidad kulübünde forma giyen Elan Ricardo'nun transferi için oyuncunun kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına varmıştır.

Elan Ricardo, sağlık kontrolü ve transfer görüşmesinin tamamlanması için yarın (11 Şubat) İstanbul'a gelecektir.

ELAN RİCARDO KİMDİR?

20 Şubat 2004 tarihinde Kolombiya'da dünyaya geldi. 184 cm boyundaki orta saha oyuncusu CD La Equidad kulübünün altyapısında yetişti ve aynı kulüpte A takıma yükseldi."

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