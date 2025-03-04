Kara Kartal’da Zirkzee sesleri

Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılım hakkı için mücadele eden Beşiktaş'ta sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılarda her ne kadar son haftalarda yükselen bir form grafiği olsa da Immobile'nin performansı tartışılıyor. Tecrübeli forvetin sezon sonunda satılabileceği konuşuluyor. Onun yerine Manchester United'dan Zirkzee'nin kiralanması gündemde geldi. İngiliz ekibi Manchester United, sezon başında büyük umutlar ve 42.5 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Bologna'dan Joshua Zirkzee'yi transfer etmişti. 23 yaşındaki Hollandalı forvetin İngiltere günleri ise pek beklendiği gibi geçmiyor. United'ın onu kiralaması bekleniyor.

AYRILMAK İSTİYOR

Beşiktaş da onun durumunu yakından takip ediyor. Kartal'ın, 1.93 boyundaki santrfor için kiralama teklifi planladığı belirtildi. Zirkzee'nin 30 Haziran 2029'a kadar mukavelesi bulunuyor. Eğer güçlü rakipler çıkmazsa, Beşiktaş'ın ciddi bir şansı olabilir. Zirkzee, United yedek kulübesinin gediklisi durumunda. Premier Lig'deki 27 maçından sadece 11'inde ilk 11'de yer aldı. Son olarak dün Hollanda'nın İspanya ile oynayacağı Milletler Ligi çeyrek final karşılaşmasında teknik direktör Ronald Koeman tarafından kadroya çağrılmadı. Zirkzee'nin sürekli oynayabileceği bir takıma gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.