Kartal çarpıldı

Süper Lig'de Beşiktaş, sahasında öne geçtiği maçta Gaziantep FK'ya mağlup oldu: 1-2. Bu sonuçla siyah-beyazlıların 4 maçlık galibiyet serisi de sona erdi. 17. dakikada sağ taraftan Rashica'nın pasında Rafa Silva'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Burak'da kaldı. 29'da Rafa Silva,Viana'yı geçmek isterken yerde kalınca hakem beyaz noktayı gösterdi. 31'de topun başına geçen Immobile atışı gole çevirdi: 1-0. 45+3'te ceza sahası içi sol tarafında Kozlowski'nin pasında sol çaprazda Arda Kızıldağ'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

ANTEP 2. YARI AÇILDI

57'de Beşiktaş kalesinde yaşanan karambolde Boateng topu ağlara yolladı. Fakat gol oyuncunun elle müdahale ettiği gerekçesiyle iptal edildi. 61'de Maxim serbest vuruşta ortasını açtı, Arda topu kafayla ağlara yolladı: 1-1. 77'de Viana rakibine yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 87'de Kozlowski'nin ara pasında topla buluşan Furkan topu sağına çekip iki oyuncudan sıyırılarak düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi: 1-2. Maç 2-1 sona erdi.

YENİLMEZLİĞİ SON BULDU

BEŞIKTAŞ, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'ya 2-1 yenildi. Bu sonuçla siyah-beyazlıların ligdeki yenilmezlik serisi de sona erdi. Kartal, geride kalan 9 müsabakada 4 beraberlik, 5 de galibiyet almıştı. Bu süreçte Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Samsunspor ve Antalyaspor maçlarından 1'er puan alan Beşiktaş; Bodrum FK, Sivasspor, Trabzonspor, Eyüpspor, Kayserispor ve Gaziantep FK'yı ise mağlup etti

SOLSKJAER'DEN TEK DEĞİŞİKLİK

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK'yi konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, son oynanan maça göre ilk 11'de tek değişikliğe gitti. Norveçli teknik adam, Kayserispor maçında forma şansı verdiği sakatlığı bulunan Jonas Svensson'un yerine Tayyip Talha Sanuç'u ilk 11'de görevlendirdi. Tayyip Talha müsabakada sağ bek olarak görev yaptı.