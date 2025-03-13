Kartal’dan çıkış planı

GAZIANTEP FK yenilgisiyle Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde Süper Lig'de ilk kez kaybeden Beşiktaş, cumartesi günü Konyaspor'la oynayacağı maçla yeniden çıkışa geçmek istiyor. Norveçli hocanın Süper Lig'deki Konyaspor ve Galatasaray maçlarıyla kupadaki Göztepe mücadelesini hedef olarak belirlediği ve özel bir plan hazırladığı kaydedildi. Ek olarak deneyimli çalıştırıcının savunma hattında birkaç değişiklik yapabileceği ifade edildi. Siyah-beyazlılar ligde 15 Mart Cumartesi günü deplasmanda Konyaspor'la karşılaşacak. Ardından sırasıyla G.Saray ve Göztepe'yle karşı karşıya gelecek. Bu arada Beşiktaş'ta Isco iddiası heyecan yarattı. Sport'un haberine göre; siyah-beyazlı ekip Real Betis'te forma giyen Isco'yu kadrosuna katmak için ısrarcı.