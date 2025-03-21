Beşiktaş’ta Salih Uçan belirsizliği

28 Haziran 2024 tarihinde Salih Uçan'ın mukavelesini 30 Haziran 2026 tarihine kadar uzatan Beşiktaş oyuncusunun geleceğini mercek altına aldı. Kontratında ayrıca artı 1 yıllık opsiyon bulunan 31 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu, fazla forma şansı bulamazken sezon sonunda gönderileceği yönünde iddialar ortaya atıldı. Bu sezon 13 Süper Lig karşılaşmasında sadece 416 dakika sahada kaldı. Gol veya asist katkısında bulunmayan Salih Uçan, Solskjaer sonrasında da beklediği süreleri alamadı.

RİO AVE İLE DEMİR EGE PAZARLIĞI

Bu arada Portekiz kulübü Rio Ave'nin Beşiktaş'tan sezon başında kiraladığı genç oyuncu Demir Ege Tıknaz'ın bonservisini alabilmek için indirimde ısrar ettiği öğrenildi. Portekiz Ligi ekibi genç yıldızın 5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu için indirim bekliyor. Siyah-beyazlı yönetim indirime yanaşmazken genç oyuncu bilindiği üzere son olarak Milli Takım'a çağırılmıştı. Rio Ave ile Portekiz Ligi'nde 24 maçta forma giyen futbolcu, 1 gol 2 asistlik katkı sağladı.