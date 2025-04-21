Beşiktaş maziyi arıyor

TRENDYOL Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe önünde üstünlüğünü koruyamayan Beşiktaş, galibiyet hasretini 3 maça çıkarırken oynadığı futbol eleştiri topladı. Kara Kartal son 6 maçından sadece 1 galibiyet çıkartabilirken bu süreçte sadece 5 puan toplayabildi. Geçtiğimiz günlerde divan toplantısındaki olaylarla gündeme gelen siyah-beyazlıların Avrupa yolundaki bu kötü gidişatı dikkat çekerken takımın gol umudu Ciro İmmobile'nin önceki maçta hiç düşünülmemesi ise şaşkınlık yarattı.

MAÇ SONU FLAŞ PAYLAŞIM

Siyah-beyazlılarda karşılaşmaya yedek başlayan Ciro Immobile, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer tarafından tercih edilmedi ve mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı. 35 yaşındaki santrfor karşılaşma sonrası kişisel sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu. Altın ayakkabıyla olan fotoğrafı paylaşan Immobile, "Telefon, bu mücevheri anılardan çıkardı." ifadelerini kullandı. Bilindiği üzere Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, geçtiğimiz günlerde bir canlı yayına konuk olmuş ve "Immobile gelecek sezonun parasını alıp gitmek istemez, o karakterde değil. Aldığımız geri dönüşlere göre Immobile'nin sezon sonunda ayrılacağını düşünüyoruz" demişti.