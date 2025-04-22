Kartal’dan Gedson’a izin

TRENDYOL Süper Lig'de Avrupa kupaları için mücadele eden Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılar, Bankalar Birliği'nden çıktıktan sonra Portekizli yıldızı Gedson Fernandes ile ilgili bir karar aldı. Yönetim sezon sonunda Gedson'un satışına gelen tekliflerin beklentiyi karşılaması durumunda izin verecek. Kurmaylar, devre arasında da Gedson'a gelen teklifleri bonservis bedellerinin %50'sinin Benfica'ya, kalan kısmının %50'sinin ise Bankalar Birliği anlaşması sebebiyle bankalara ödeneceği için kabul etmemişti. Beşiktaş yönetimi, Bankalar Birliği'nden çıkıldığında satışın %50'sini direkt olarak alabilecek. Gedson'a hem Arap Yarımadası'ndan hem de Avrupa'dan gelen teklifler var; Beşiktaş yönetimi bu teklifleri Bankalar Birliği'nden çıkıldığında değerlendirmeye alacak.