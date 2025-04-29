Kara Kartal’ın Onuachu ısrarı

TRENDYOL Süper Lig'de bu sezon umduğunu bulamayan Beşiktaş, gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden start verdi. Kara Kartal'da Başkan Serdal Adalı, golcü transferi için adeta atağa kalktı. Adalı'nın Paul Onuachu için bu hafta Southampton'ın kapısını çalacak. Siyah-beyazlı kulüpte Nijeryalı oyuncunun hem 30 yaşında olması hem de 2026'da bitecek olan sözleşmesi sebebiyle bonservis rakamlarının tek hanelerde sonuçlanacağı tahmin ediliyor.

26 MAÇTA 4 GOL

Adalı'nın Rasmus Ankersen ile bu konuyu Göztepe ile oynanan maçlarda dile getirdiği ve olumlu geri dönüş aldığı belirtildi. Onuachu'nun da Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı belirtiliyor. Onuachu'nun yanı sıra Patrick Berg için Bodo Glimt ile anlaşma zemini aranacak. Bu sezon Southampton formasıyla 26 maça çıkan Onuachu, 4 gol 1 asistlik performans sergiledi.

SOLSKJAER DERBİDE BU ÜÇ İSME GÜVENİYOR

BEŞIKTAŞ dev derbide Fenerbahçe'ye misafir olacak. Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, bu kritik mücadelede üç önemli oyuncusuna güveniyor: Rafa Silva, Ciro Immobile ve Gedson Fernandes. Rafa Silva, Solksjaer'in oyun planında kilit bir oyuncu olarak öne çıkıyor. Ciro İmmobile de suskunluğunu Hatayspor maçında yaptığı hat-trickle bozdu. Gedson Fernandes de Beşiktaş'ın oyun kurulumda ve savunma-hücum geçişlerinde kritik rol oynuyor. Gedson, kariyerinin altın sezonunu yaşıyor. Bu sezon siyah beyazlı formayla çıktığı 45 mücadelede 10 gol, 1 asistlik performans sergiledi.