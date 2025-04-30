Beşiktaş’ta rota Hollanda

YENİ sezon için forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş transferde dümeni Hollanda'ya kırdı. Bu konuda incele eleyen sık dokuyan Scout şefi Eduard Graf, menajerler aracılığıyla kendisine önerilen isimleri teknik ekiple bir bir paylaşıyor. Gündeme gelen son isimler Go Ahead Eagles'in santrforu 29 yaşındaki Victor Edvardsen ve AZ Alkmaar'ın forveti 21 yaşındaki Mexx Meerdink. Siyah-beyazlılar iki oyuncuyu da değerlendirmeye alırken son kararı Solskjaer verecek.

Bu sezon Go Ahead Eagles formasıyla 30 maça çıkan İsveçli golcü Edvardsen, 8 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. AZ Alkmaar'da 23 maça çıkan Hollandalı forvet Meerdink ise 8 gol katkısı yaptı. Her iki oyuncunun ortak özelliği güçlü fizik yapısına sahip olması. Siyahbeyazlıların asıl hedefinin sezon sonunda Ciro Immobile ile yollarını ayırarak iki ismi de kadrosuna katmak olduğu öne sürüldü.

KARA KARTAL'DA SVENSSON KALIYOR

BEŞİKTAŞ'TA camiaya Svensson müjdesi geldi. Ole Gunnar Solskjaer'in teknik direktörlük görevine getirilmesinden sonra performansını artıran Norveçli sağ bekin Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor. Solskjaer ve yönetimin deneyimli futbolcuyu kadroda tutmayı planladığı kaydedildi.