Kartal’dan çifte hamle

BEŞİKTAŞ'IN gelecek sezona yönelik ilk hamlesinin sağ kanada olması bekleniyor. Siyah-beyazlıların AZ Alkmaar'ın 21 yaşındaki oyuncusu Ernest Poku'ya yöneldiği bu transferi uygun bir maliyetle sonuçlandırabileceği iddia edildi. 1.76 boyundaki oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2026'da bitiyor. Bu sezon ligde 19 maça çıkan Poku, sahada 1.225 dakika kaldı. Bu süre içinde 1 gol ve 3 asist katkısında bulundu.

Öte yandan B.Leverkusen forması giyen Patrik Schick de Kartal'ın gündemindeki yerine koruyor. 29 yaşındaki Çekyalı futbolcuyla ilgilenen siyah-beyazlılar, önümüzdeki haftalarda resmi adımları atarak Alman ekibi ile temasa geçecek. Gelecek sezon Ciro İmmobile ile devam etmeme ihtimali yüksek olduğu konuşulan Beşiktaş'ın İtalyan yıldız ile yollarını ayırması halinde ödemesi gereken 10 milyon Euro'yu Schick transferinde kullanmayı planladığı öğrenildi.