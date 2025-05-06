Derbi canavarı Beşiktaş

BEŞIKTAŞ, bu sezon büyük maçlarda gösterdiği performans ve aldığı galibiyetlerle dikkatleri üzerine çekiyor. Siyah-beyazlılar derbi maçlarda Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a kurduğu üstünlükle büyük alkış topladı. Sezonun ilk yarısında Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakada Fenerbahçe'yi 1-0'la geçen siyah-beyazlılar, önceki gün de sarı-lacivertlileri aynı skorla geçti. Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'a sezonun ilk yarısında 2-1 mağlup olan siyah-beyazlılar, rövanşı Tüpraş Stadı'nda aynı skorla almayı bildi. Beşiktaş, Trabzonspor'a karşı bu sezon oynadığı iki maçta da kaybetmedi. Sezonun ilk yarısında deplasmanda uzun süre 10 kişi oynayan rakibiyle 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, 24. hafta konuk ettiği Karadeniz ekibini 2-1'le geçti. Kara Kartal, bu sezon derbilerde 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 de mağlubiyet aldı.

İLK BEŞ TAKIMA GEÇİT VERMEDİ

Beşiktaş, bu sezon ilk beş sırada bulunan takımlara karşı oynadığı 10 maçta sadece 2 kez kaybetti. Şampiyonluk yarışının gerisinde kalan siyah-beyazlılar; Galatasaray, Fenerbahçe, Samsunspor, Başakşehir ve Trabzonspor ile oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Ligde 55 puanla dördüncü basamakta bulunan Beşiktaş, söz konusu müsabakalardan 18 puan çıkarmayı başardı. Siyah-beyazlılar, sadece Galatasaray ve Başakşehir'e kaybetti.

SERDAL ADALI'DAN HİSSE ALIM ÇAĞRISI

BEŞIKTAŞ Başkanı Serdal Adalı, kulübün halka arz edilen hisselerinin satın alınması için çağrıda bulundu. Adalı, "Güçlü, bağımsız, geleceğe sağlam temeller atan bir Beşiktaş için; her Beşiktaşlının desteğini görmek istiyoruz" dedi.