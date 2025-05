Gedson’a lazer tutan taraftara men cezası

FENERBAHÇE-BEŞIKTAŞ derbisinde penaltı vuruşu kullanan Gedson Fernandes'in gözüne lazer tutan taraftara spordan men cezası verildi. müsabakanın 36'ncı dakikasında penaltı kullanan Fernandes'in gözüne tribünden lazer tutan B.Y. tespit edilerek gözaltına alınmıştı. Anadolu savcılığınca ifadesi alınan B.Y., Fenerbahçeli olduğunu belirterek şunları söyledi: "Taraftar olmanın vermiş olduğu bir heyecanla yaptım. Kimseye zarar verme niyetim yoktu. Olaydan dolayı pişmanım. Polislere olaydan sonra lazeri teslim ettim." Hakkında 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun' kapsamında spordan men cezası verilen B.Y, maçları stadyumda izlemediğine ilişkin bir yıl boyunca müsabaka öncesinde ve sonrasında polise imza verecek.