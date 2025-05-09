Beşiktaş’ın rotası Ada

Süper Lig'de gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş kolları sıvadı. Ciro Immobile'den beklediği katkıyı alamayan Kara Kartal, rotasını Premier Lig'e çevirdi. Siyah-beyazlılar, Everton'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İngiliz forvet Dominic Calvert- Lewin'e resmi teklifte bulunmaya hazırlanıyor. Tecrübeli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro seviyesinde. 28 yaşındaki golcü, bu sezon çıktığı 23 maçta 3 gol ve 2 asistlik performans sergilerken, Everton kariyerinde toplam 270 maçta 71 gol, 20 asist üretti.