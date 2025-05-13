Kara Kartal’dan Reese hamlesi

BU sezon oldukça çalkantılı bir dönem geçiren ve hem Süper Lig'de hem de Türkiye Kupası'nda istediğini bulamayan Beşiktaş'ta yeni sezon çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlı ekip yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında da yıldız isimlerden daha çok uygun maliyetli ve yüksek performans alabileceği isimlere yönelmenin hesabını yapıyor. Alman basınından Kicker'ın haberine göre; Beşiktaş yönetimi, Hertha Berlin forması giyen 27 yaşındaki Alman sol kanat Fabian Reese'in transferi için devreye girdi.

Haberin devamında yer alan bilgiye göre ise; siyah-beyazlı kurmaylar, oyuncuyu ikna etmek için senelik 2.5 milyon euro garanti ücret teklif etmeyi düşünüyor. Son iki sezondur 2.Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin'de top koşturan Reese, bu sezon başında ayak bileğinden yaşadığı sakatlıktan ötürü 17 maçta kadroda yer almadı. Berlin ekibinin formasını bu sezon 18 maçta terleten sağ ayaklı sol kanat 10 gol 1 asistlik performans gösterdi. Fabian Reese için gösterdiği performans nedeniyle Bundesliga 2'nin en iyi oyuncusu yorumlarında bulunuldu.

IMMOBİLE KALACAK

BEŞIKTAŞ'IN golcü oyuncusu Ciro Immobile Adana Demirspor maçının ardından geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan ve teknik direktörle konuştuklarını söyleyen Immobile, "Şu anda kendimi işin içinde daha fazla hissediyorum. Başkanımızla da görüştük, aramızda güzel bir diyalog geçti. Hem ben hem takım için daha iyi mental seviyelere gelmek için böyle bir görüşmemiz oldu. Şu anda işler iyi gidiyor. Kalan maçlarda üçüncü sırayı almak için elimizden geleni yapacağız. Benim için gideceğim yönünde bazı şeyler söylendi. Bunlar doğru değil. Yanlış yorumlanmadan kaynaklanmış olabilir. Burada mutluyum." ifadelerini kullandı.