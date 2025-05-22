BJK’de Weghorst iddiası

BEŞİKTAŞ yönetimi, yeni sezonda şampiyonluk yarışına ortak olmak için hücum hattına yeni golcü transferi hedefliyor. Bu kapsamda forvet bölgesi için adı geçen isimlerden biri de daha önce siyah-beyazlı ekipte forma giymiş Wout Weghorst oldu. Hollanda'da son hafta şampiyonluğu PSV'ye kaptıran Ajax'ın tecrübeli forveti, kulüpten ayrılma kararı aldı. Kartal yönetimi iki sene önce siyahbeyazlı formayı yarım sezon terleten 32 yaşındaki forvetle temasa geçip, teklifini sunacak. Kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi bulunan Hollandalı futbolcu bu sezon 920 dakika forma giydi. Weghorst'un yeniden İstanbul'da forma giymeye sıcak bakabileceği belirtildi.