Kara Kartal moral buldu

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Ukrayna'nın S.Donetsk takımına elenen ve sergilediği futbolla sert bir şekilde eleştirilen Beşiktaş, önceki gün St.Patrick's karşısındaki performansıyla üzerindeki kara bulutları dağıttı. Kartal'ın deplasmandaki 4-1'lik galibiyeti taraftarların yüzünü güldürürken yeni transfer Tammy Abraham'ın hat-trick yapması da büyük moral oldu. İrlanda basını da Abraham'ın mücadelesi ile ilgili yorumlar yaptı. The Irish Times "Abraham'ın hattrick'i Türk takımının hakimiyetini sağladı. Hiçbir takım Konferans Ligi elemelerinde Beşiktaş ile eşleşmeyi hak etmiyor." derken Irish Independent de "Abraham, Saints'e sert bir ders verirken üç gol attı. Bu gece, kulüplerin bütçelerindeki uçurum acımasızca sahada gözler önüne serildi"yorumunu yaptı. The 42 de "Solskjaer'in Beşiktaş'ı ilk yarıda attığı 4 golle St. Patrick's'i perişan etti. Beşiktaş, başından beri sinir bozucu bir motivasyona sahipti" dedi.