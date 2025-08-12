Jadon Sancho’yu istiyorum

BEŞIKTAŞ Başkanı Serdal Adalı, düzenlediği basın toplantısında kulübün geleceği için atılan adımları ve transfer stratejisini anlattı. Adalı, geçmişteki hatalı transferlerin kulübe büyük yük getirdiğini belirtirken, genç ve potansiyeli yüksek oyunculara yöneldiklerini vurguladı. Ayrıca, altyapıya yapılan yatırımların ve yeni tesis projelerinin de Beşiktaş'ın uzun vadeli planlarının temelini oluşturduğunu açıkladı. Adalı, Sancho hakkında, "Camianın istediği kadar ben de çok istiyorum. Önemli olan bizim çok istememiz değil. Birincisi futbolcunun Türkiye'ye gelmek istemesi çok önemli. İkincisi bizim de bir bütçemiz var. Gelmesi için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.

SON 3-4 YILIMIZ ORTADA

Transferi açıklanan ancak daha sonra iptal olan iki sağ bek hakkında da konuşan Adalı, "Aslında üç transfer. Ben de birini saymıyorum. Ciddi sebeplerimiz var, o sebep de bizde kalsın. 'İlk 11'e katkı sağlayacak 4 üst düzey oyuncu transfer ettik. Transferde önceliğimiz bugün itibariyle sol açık ve sağ bek. Önce takımın iskeletini tamamlayacağız daha sonra genç oyunculara yöneleceğiz. Rıdvan Yılmaz'la görüştük. Biten bir şey yok. Menajeri ve kulübüyle konuşuyoruz" dedi.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer için gelen eleştiriler hakkında ise, "Solskjaer kararının arkasındayız. Takım hedeflerinde istenen kadro yapısından çok uzakken psikolojik olarak diplerdeyken taşın altına elini koyan hocanın elbette kredisi olacak. Solskjaer'e bu kadar haksızlık yapmanın manası yok. Her puan kaybından sonra kaos yaşayamayız. Son 3-4 senedir yaşadıklarımızı hatırlayalım, bunların kime ne faydası var? Bunların faydalı işler olmadıklarını söyledim ve bunlar kanıtlandı." dedi.

BEŞİKTAŞ'TA GÜNDEM CERNY

BEŞIKTAŞ, sağ kanat transferi için geçtiğimiz sezon Rangers'ta kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Wolfsburg'ta bulunan Vaclav Cerny için planını yaptı. Siyah-beyazlılar ile görüşen Çek oyuncunun yönetime pozitif olarak geri dönüş yaptığı ifade edildi. Bonservisi Wolfsburg'ta bulunan 27 yaşındaki ismi takıma kazandırmak isteyen siyahbeyazlı kurmaylar, beklentilerin epey uzağında kalan ve taraftarlar ile arasında soğuk rüzgarlar esen Rashica'nın satışı üzerine yoğunlaştı. Siyah-beyazlı idareciler, Cerny için talep edilen 8 milyon Euro'luk bedelin bir bölümünü Kosovalı oyuncunun satışından karşılamayı düşünüyor. Rashica ile ilgili kulübe makul bir bonservis teklifi geldiği anda Cerny konusunda ciddi adımlar atılması bekleniyor.