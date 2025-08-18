Kartal son nefeste

TRENDYOL Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş evinde İkas Eyüpspor'u ağırladı. 11. dakikada Rafa Silva'dan pası alan Rashica'nın ceza sahasının sol çaprazından sert şutu üstten auta gitti. 17'de Abraham'ın pasının ardından ceza sahasında topla buluşan Orkun, Robin Yalçın'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. 19'da Abraham penaltıyı gole çevirdi: 1-0. 26'da ceza sahasının sol önünden Draguş'un şutu kaleci Mert'te kaldı. 29'da Kerem Demirbay'ın kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Claro'dan seken topu Thiam kafayla tamamladı ve top ağlara gitti: 1-1. 39'da Rashica'nın ceza alanı dışı sol çaprazından yaptığı sert vuruşta top kaleci Felipe'nin müdahalesiyle üstten kornere gitti. 43'te Kerem Demirbay'ın uzaktan yaptığı ortada Thiam'ın yakın mesafeden kafa vuruşu az farkla üstten auta çıktı. İlk yarı 1-1 bitti.

TEMPO HİÇ DÜŞMEDİ

İkinci yarının başında Beşiktaş üst üste pozisyonlar buldu. 52'de Beşiktaş'ın kale önündeki serbest vuruş organizasyonunda Svensson'un ortasını savunma uzaklaştırdı. 55'te Emirhan'ın sert ortasını kaleci uzaklaştırdı. 61'de Mario'nun pasında Silva'nın şutu kaleciden döndü. 71'de Abraham'ın ara pasında Silva'nın müsait pozisyonda şutu büyük farkla auta gitti. 74'te Orkun'un uzun pasına hareketlenen Rafa Silva, Rashica'ya topu aktardı. Bu oyuncunun pasında Silva'nın gelişine şutu savunmaya çarpıp kornere gitti. 83'te Ampem'in sol çaprazda rakibini geçip çektiği sert şutu kaleci Mert çıkardı. 88'de Taylan'ın arka direğe ortasında Abraham'ın kafa vuruşunu yakın mesafede kaleci Felipe çeldi. 89'da Mario'nun sert plasesi kaleci Felipe'de kaldı. 95'te Demir Ege'nin sert şutunda kaleciden dönen topu Abraham bomboş pozisyonda kalecinin kucağına nişanladı. 90+6'da Paulista'nın derin pasında topu alan Rafa Silva'nın rakibinden sıyrılıp çektiği sert şut kalecinin üstünden ağlara gitti ve maç 2-1 sona erdi.

FİLİSTİN'E DESTEK SÜRDÜ

SİYAH-BEYAZLI taraftarlar, Filistin'e desteğini sürdürdü. St. Patrick's maçında doğu tribününe asılan "Palestine will be free! World will be free! No to war!" (Filistin özgür olacak! Dünya özgür olacak! Savaşa hayır!) ifadelerinin yer aldığı pankart yine asıldı. Öte yandan dün 17 Ağustos depremi de unutulmadı. Futbolcular maç öncesi ısınmaya 17 Ağustos'ta yaşamını yitirenleri anan tişörtlerle çıktı.

SOLSKJAER'DEN İLK 11'DE 4 DEĞİŞİKLİK

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, hafta içi 3-2 galip geldikleri St. Patrick's maçının ilk 11'ine oranla biri zorunlu 4 değişikliğe gitti. Norveçli teknik adam savunma kurgusunda sakatlanan sol bek Jurasek'in yerine Emirhan'ı çekerken, stoperde ise Paulista'nın yanında Uduokhai'ye şans verdi. Orta alanda Demir Ege'nin yerine yeni transfer Ndidi forma giyerken, kanatlarda da Arroyo ve maç öncesi ısınırken sakatlanan Muçi'nin yerine Rashica ile Joao Mario oynadı.