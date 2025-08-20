Kartal’a iki aday

SÜPER Lig'e üç puanla başlayarak moral depolayan Beşiktaş, sol kanat transferi için yoğun mesaj harcıyor. Avrupa ve Türkiye'de birçok yıldıza kanca atan siyah-beyazlılar listesinin ilk sırasına iki isim yerleştirdi. Kartal, gündemde yer alan Armand Lauriente ile olumlu temaslar kurulurken kulübü Sassoulo ile bonservis pazarlıkları sürüyor. 2027 yılında sözleşmesi bitecek olan Fransız futbolcu için İtalyanlar 20 milyon Euro isterken Serdal Adalı yönetimi de oyuncunun bonservis bedelini düşürmeye çalışıyor. Beşiktaş'ta Lauriente dışında Fransa'dan da bir isim daha gündeme geldi. Siyah-beyazlıların listesindeki diğer kanat adayı ise St. Ettienne'de forma giyen Zuriko Davitashvili oldu.

BONSERVİSİ 20 MİLYON EURO

GÜRCÜ oyuncu için kulübü St Ettienne, yaz dönemi başında kapıyı 20 milyon Euro'dan açmıştı. Ancak şimdiye kadar 24 yaşındaki hücum oyuncusu için Fransız ekibinin kapısını çalan olmadı. Bu nedenle St. Ettienne'li yetkililer, Beşiktaş'a daha düşük fiyatla yeşil ışık yakmaya şimdiden başladı. Siyah-beyazlı yönetim, Armand Lauirente veya Davitashvili'den birini transfer ederek teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in elini güçlendirmek istiyor.

KONFERANS LİGİ KADROSU GÜNCELLENDİ

BEŞİKTAŞ, yeni transferlerin takıma katılması sonrasında UEFA Konferans Ligi kadrosunu da güncelledi. Siyah-beyazlılar takıma son katılan Wilfred Ndidi ve Taylan Bulut'a da listede yer verdi. İki oyuncu da Kartal'ın Play-Off Turu ilk maçında Lausanne ile deplasmanda oynayacağı maçta forma giyebilecek.