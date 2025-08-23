Beşiktaş’ta Rıdvan tamam

Beşiktaş, eski sol beki Rıdvan Yılmaz'ın transferi için Rangers'la görüşmelerde sona geldi. 24 yaşındaki sol bekin yeniden siyah-beyazlı formayı giymesi an meselesi. Siyah-beyazlılar, eski oyuncusu Rıdvan Yılmaz'ı kadrosuna katmak için Rangers ile yürüttüğü görüşmelerde önemli mesafe kat etti. Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz ile 3+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Rangers ile transfer görüşmelerinde son detaylar kaldı. Rıdvan Yılmaz, dün akyam saatlerinde İstanbul'a geldi.

77 MAÇTA 2 GOL ATTI

Beşiktaş altyapısından yetişen ve 2022 yılında 4 milyon euroya Rangers'a transfer olan Rıdvan, İskoçya'da geçirdiği iki sezonda zaman zaman sakatlık problemleri yaşadı. 24 yaşındaki oyuncunun Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı ve yeniden Beşiktaş forması giymeye istekli olduğu ifade ediliyor. Ranger formasıyla 77 resmi maça çıkan milli sol bek, 2 gol ve 6 asist ile takımın katkı sağladı.

ŞAMPİYON OLDU

Beşiktaş altyapısında yetişen milli futbolcu, siyah-beyazlı forma altında 62 müsabakada forma giydi. 24 yaşındaki futbolcu, bu müsabakalarda 4 gol ve 7 asistle forma giydi. Rıdvan Beşiktaş'ta birer kez Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa kazanma sevinci yaşadı.

KEYİFLER KAÇTI

BEŞİKTAŞ, UEFA Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında İsviçre ekibi Lausanne ile deplasmanda 1-1 kalarak tur biletini İstanbul'a bıraktı. 1-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamayan siyah-beyazlıların performansı hayal kırıklığı yarattı. Süper Lig'de oynaması gereken iki maç ertelenen ve 3 haftası geride kalan ligde sadece Eyüpspor'u uzatmalarda bulduğu golle mağlup edebilen siyah-beyazlılar, Avrupa'da ise hayal kırıklığı yarattı. Avrupa Ligi'nde Shakhtar Donetsk'e iki maçta da mağlup olarak elenen Kartal, Konferans Ligi'nde St. Patrick ile eşleşmişti. İlk maçta rakibini 4-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, sahasında ise ecel terleri dökmesine rağmen yine galip gelmişti. Ancak Beşiktaş'ın aldığı sonuçlardan bağımsız oynadığı futbol sert eleştiriler alıyor. Taraftarlar özellikle teknik direktör Solskjaer'i istifaya davet ediyor. Yönetimin izleyeceği yol haritası merakla bekleniyor.