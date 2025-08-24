Kara Kartal’da iki aday var

SAVUNMA bölgesine takviye yapacak olan Beşiktaş, rotasını Almanya'ya çevirdi. Stoper ikilisi Gabriel Paulista ve Felix Uduokhai için gelecek tekliflere açık olan Kartal, bu bölgeye kaliteyi yükseltecek bir isim arayışında. Öne çıkan oyuncular ise Almanya Bundesliga'dan Lukas Klostermann ve Danilho Doekhi oldu. Siyah-beyazlıların bu iki isim arasında önceliğini scout ekibinin tavsiyesiyle RB Leipzig'in 29 yaşındaki tecrübeli oyuncusu Klostermann'a verdiği, oyuncu tarafı ve kulübüyle temas kurulduğu aktarıldı.

ALTERNATİF İSE DOEKHİ

İKİNCİ aday ise Union Berlin'in deneyimli ismi Danilho Doekhi. 27 yaşındaki Hollandalı stoper için ilk temaslar temmuz ayında gerçekleştirilmişti. Siyahbeyazlılar, oyuncunun hem kulübüne hem de menajerine şartlarını sordu. Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Doekhi'nin de Beşiktaş'a olumlu yaklaştığı kaydedildi.