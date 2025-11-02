Beşiktaş’ta eski başkan Hasan Arat, geçici süreyle kulüpten 1 yıl ihraç edildi!

  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Son dakika haberleri...Beşiktaş'ta eski başkan Hasan Arat, geçici süreyle 1 yıl kulüp üyeliğinden ihraç edildi. Arat, 12 Nisan'daki toplantıda eski divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk'le gerginlik yaşamış ve tartışmanın fiziki müdahaleye dönüşmesinin ardından toplantı iptal edilmişti.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Beşiktaş Kulübü 2025 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda sevk edildiği disiplin kurulu tarafından 1 yıl süreyle kulüp üyeliğinden uzaklaştırılan eski başkan Hasan Arat'ın cezası oylandı.

Yapılan oylamada Arat, oy çokluğuyla üyelikten geçici olarak 1 yıllığına çıkarıldı.

Beşiktaş Kulübünün 12 Nisan'da gerçekleştirilen olağan divan kurulu toplantısında Arat, kürsüdeki konuşması esnasında eski divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk'le gerginlik yaşamış ve tartışmanın fiziki müdahaleye dönüşmesinin ardından toplantı iptal edilmişti.

