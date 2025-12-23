atv'de müthiş heyecan

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında bugün kritik derbide Fenerbahçe sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak maçta Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Karşılaşma, ATV'den ekranlara gelecek. Türkiye Kupası'nı daha önce 7 kez müzesine götüren sarı-lacivertliler, organizasyona grup aşamasında dahil oldu. Süper Lig'de ilk yarıyı namağlup tamamlayan Fener, lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ettiği son 16 resmi maçında mağlubiyet yaşamadı. Ligin ilk yarısında iki ekip arasında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 3-2 kazanmıştı. Türkiye Kupası'nı daha önce 11 kez müzesine götüren siyahbeyazlılar, organizasyona grup aşamasında dahil oldu. Beşiktaş, derbide kazanarak kupada grup aşamasına 3 puanla başlamayı hedefliyor.

KUPADA 23. RANDEVU

Fenerbahçe ile Beşiktaş, bugüne kadar Türkiye Kupası'nda 22 kez mücadele etti. Bu süreçte siyahbeyazlılar 11 galibiyet alırken, sarılacivertliler de 5 kez kazandı. 6 maç ise berabere bitti. Kupada Beşiktaş'ın 32 golüne, Fener 26 golle karşılık verdi. İki takım 1988-1989, 2005-

2006 ve 2008-2009 sezonlarında final aşamasında karşılaşırken, bu finallerin tamamında Beşiktaş kupayı müzesine götürdü.

İKİ TAKIMDA DA EKSİKLER GÖZE ÇARPIYOR

Fenerbahçe, derbi mücadelesine 9, Beşiktaş ise 5 eksikle çıkacak. Sarı-lacivertlilerde cezalı Fred, milli takımlarında bulunan Nene ile En-Nesyri, özel izinli Ederson ile Duran'ın yanı sıra sakatlıkları devam eden Alvarez, Brown, Talisca ve Semedo forma giyemeyecek. Siyah-beyazlılarda ise sakatlıkları bulunan Mustafa Erhan Hekimoğlu, Silva ve Cengiz görev yapamayacak. Afrika Uluslar Kupası'nda ülkeleri adına mücadele eden Ndidi ile El Bilal Toure de derbide görev yapamayacak.