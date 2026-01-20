  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Siyah-beyazlı ekip, uzun süredir milli yıldız Salih Özcan'ı kadrosuna katmak için görüşmelerde bulunuyor. İşte Beşiktaş'ın milli yıldıza önerdiği rakamlar...

SABAH

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Beşiktaş, uzun süredir milli yıldız Salih Özcan'ı kadrosuna katmak için görüşmelerde bulunuyor. İşte siyah-beyazlıların milli yıldıza önerdiği rakamlar...

Salih Özcan transferinde sürpriz gelişme!

İŞTE GÜNDEMDEKİ ÜCRET

Milli yıldızla ilgili her gün farklı bir haber ve rakam ortaya çıkarken, Salih'in Beşiktaş'tan yıllık 3 milyon Euro istediği, Kartal'ın da 2.5 milyon Euro önerdiği bildirildi. Kulübü Dortmund ise sezon sonunda sözleşmesi bitecek futbolcu için 1.5 milyon Euro bonservis bedeli talep etti. Beşiktaş yönetimi, bu rakamları kabul etmedi ve pazarlık tıkandı.

