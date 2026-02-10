Kartal takibi sürdürüyor

TRENDYOL Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla siyah-beyazlıların yenilmezlik serisi de devam etti. Kartal, ligde 10 ve Türkiye Kupası'nda 3 olmak üzere oynadığı son 13 karşılaşmada kaybetmedi. Bu süreçte Beşiktaş, Süper Lig'de Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Kayserispor ve Konyaspor'u mağlup ederken; Samsunspor, Gaziantep FK, Trabzonspor, Eyüpspor ve Alanyaspor ile de berabere kaldı. Kara Kartal, kupada ise Fenerbahçe ve Ankara Keçiörengücü karşısında galip gelirken, Kocaelispor'la da berabere kaldı. Beşiktaş, 4. sıradaki Göztepe'nin 2 puan kaybettiği haftada berabere kalarak aradaki farkı bire indirme şansını kaçırdı. Beşiktaş, gelecek hafta kritik müsabakada Başakşehir'in konuğu olacak. İki takım arasındaki maç Avrupa vizesi almaya çalışan tüm takımları yakından ilgilendiriyor.

HYEON GYU OH DÜNYA BASININDA

BEŞİKTAŞ, Trendyol Süper Lig'in 21. hafta maçında sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelede Alanyaspor, 9 ve 16. dakikalarda Güven Yalçın'ın attığı gollerle 2-0 öne geçti. Beşiktaş, 32. dakikada Orkun Kökçü'nün penaltıdan kaydettiği golle farkı bire indirdi. 54. dakikada Beşiktaş, Emmanuel Agbadou'nun asistinde Hyeon Gyu Oh'un akrobatik vuruşuyla skora denge getirdi. Güney Koreli santrforun röveşata golü Dünya basınında geniş yer buldu. Avrupa'nın önemli haber kuruluşları Oh'un golünü ve ilk maçtaki performansını manşetlere taşıdı