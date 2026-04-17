Beşiktaş’tan Hollanda çıkarması

Süper Lig'de bu sezon beklentilerin uzağında kalan Beşiktaş, gelecek yıl için kadroyu baştan şekillendirmeye hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, savunma hattını güçlendirmek adına rotayı Hollanda'ya çevirdi. Beşiktaş'ın gündemine gelen isim ise FC Twente forması giyen Mees Hilgers oldu. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 24 yaşındaki stoperin kulübüyle yeni kontrat konusunda anlaşma sağlayamadığı ve ayrılığın güçlü ihtimal olduğu öğrenildi.

ENDONAZYA'YI SEÇTİ

Hilgers savunmada özellikle hava toplarındaki etkinliğiyle dikkat çekiyor. Twente altyapısından yetişen Hollandalı savunmacı, A takıma yükseldiği günden bu yana istikrarlı performansıyla Avrupa kulüplerinin radarına girmiş durumda. Hilgers, uluslararası arenada ise dikkat çeken bir tercihle Endonezya Milli Takımı'nı seçme sürecinde yer alıyor. Bu gelişme, oyuncunun Asya futbol piyasasında da değerini artırmış durumda. Yönetimin mali şartları zorlamadan bu hamleyi bitirmek istediği ifade ediliyor. Teknik heyetin de Hilgers ismine sıcak baktığı ve savunma rotasyonunda önemli bir parça olarak değerlendirildiği belirtiliyor.