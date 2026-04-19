Beşiktaş’ın rakibi Samsun

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında bugün Samsunspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Gürcan Hasova yönetecek. Ligde oynadığı 29 müsabakada 16 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, haftaya 55 puanla 4. sırada girdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç 1-1 berabere tamamlanmıştı.

Beşiktaş'ta Samsunspor karşılaşması öncesinde üç eksik bulunuyor. Siyah-beyazlılarda sarı kart cezalısı Emirhan Topçu ve sakatlığı bulunan Wilfred Ndidi mücadelede formasından uzak kalacak. Ayrıca ayak bileğinden operasyon geçirerek sezonu kapatan Kartal Kayra Yılmaz da maçta görev yapamayacak. Kara Kartal'da Samsunspor maçı öncesinde beş oyuncu ceza sınırında yer alıyor. Siyah-beyazlı ekipte kaleci Ersin Destanoğlu, savunma oyuncuları Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Rıdvan Yılmaz ve orta sahada görev yapan Salih Uçan, Samsun karşısında sarı kart görmesi durumunda Fatih Karagümrük maçında cezalı olacak.