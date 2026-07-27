Kara Kartal’da Willock zora girdi

Beşiktaş
'ın orta saha transferi için gündemine aldığı isimlerden biri olan Joe Willock konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılar, Newcastle United
forması giyen İngiliz futbolcu için şartları araştırırken, Premier Lig
ekibinin yüksek bonservis talebi görüşmeleri zora soktu. Sözleşmesinin son yılına giren 26 yaşındaki orta saha oyuncusu için Newcastle
United'ın yaklaşık 25 milyon Euro seviyesinde bir bonservis beklentisi olduğu belirtildi. Bu rakam karşısında geri adım atan Beşiktaş yönetimi, ciddi bir indirim yapılmaması halinde transfer dosyasını kapatmayı planlıyor. Merkez orta saha ve hücum yönüyle dikkat çeken Willock, geçen sezon Newcastle formasıyla tüm kulvarlarda 39 karşılaşmaya çıkarken, rakip ağları 1 kez sarstı, takım arkadaşlarına 3 golün pasını verdi. Beşiktaş'ın alternatif orta saha adayları üzerindeki çalışmalarını sürdürdüğü, Willock transferinde ise Newcastle'ın beklentisinin düşüp düşmeyeceğinin belirleyici olacağı ifade edildi.