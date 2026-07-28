Willock olmadı rota Miretti

Newcastle United
'dan Joe Willock ile anlaşma zemini bulamayan Beşiktaş
'ın orta saha rotasyonunu güçlendirmek için Juventus
forması giyen Fabio Miretti'yi gündemine aldığı iddia edildi. Siyahbeyazlıların, İtalyan ekibinde düzenli forma şansı bulmakta zorlanan 22 yaşındaki futbolcunun kiralanma şartlarını sorduğu ve oyuncunun durumunu yakından takip ettiği öne sürüldü. Juventus'un genç yıldız için gelecek teklifleri değerlendirmeye açık olduğu belirtilirken, görüşmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanabileceği ifade ediliyor. Miretti, 2025-26 sezonunda tüm kulvarlarda 31 maça çıkarken 1 gol ve 3 asist üretti.