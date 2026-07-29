Kartal’da Pereira tamam

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta savunma hattını güçlendirmek için yoğun mesai harcanıyor. Hücum hattında Mohamed Salah
transferinden istediği sonucu alamayan siyah-beyazlılar, rotasını stoper bölgesine çevirdi. Yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda listenin ilk sırasında yer alan Flamengo
forması giyen deneyimli savunmacı Leo Pereira ile yapılan görüşmelerde önemli mesafe katetti ve oyuncuyla kişisel şartlarda anlaşma sağladı. Siyahbeyazlıların, Flamengo'ya resmi teklifini ilettiği ve şimdi Brezilya
kulübünden gelecek yanıtı beklediği ifade edildi. Ancak Beşiktaş, Leo Pereira transferinde olası bir olumsuzluğa karşı alternatiflerini de hazır tutuyor. Flamengo'nun teklifi reddetmesi veya bonservis konusunda anlaşma sağlanamaması halinde siyah-beyazlıların rotasını Avrupa'ya çevireceği öğrenildi. Kara Kartal'ın listesinde Stuttgart
forması giyen 28 yaşındaki Jeff Chabot ile Brighton
'ın Brezilyalı savunmacısı Igor Julio'nun yer aldığı kaydedildi. Siyah-beyazlı yönetimin transfer sürecini en kısa sürede tamamlamak istediği ifade edildi.