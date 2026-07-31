Avrupa kartal’ı

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Beşiktaş , deplasmanda Danimarka temsilcisi Midtjylland 'ı 2-0 mağlup ederek tur atladı. Siyah-beyazlılar, 3. eleme turunda Çekya temsilcisi Hradec Kralove ile eşleşti. İlk maç gelecek hafta 5 Ağustos'ta İstanbul'da rövanş ise 13 Ağustos'ta Çekya'da olacak. 3. dakikada Osorio'nun pasında topla buluşan Dju'nun şutu direkte patladı. 4'te Cerny'nin ara pasında Olaitan'ın şutu az farkla auta çıktı. 32'de Dju'nun ceza sahası dışından çektiği sert şut direkten döndü.

ORKUN SKORU BELİRLEDİ 41'de yaşana karambolde Billing topa vurdu, Emirhan son anda araya girdi. 53'te oyundan çıkmak üzere olan Erlic, Oh'a yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 59'da Orkun çalımlarla ceza sahasına girip şutunu çekti, top direkte patladı. 70'te Olaitan'ın pasıyla buluşan Rashica kayarak şutu kalecinin solundan ağlarla buluştu: 0-1. 74'te İlhan ceza sahası içinde rakibinin müdahalesiyle yerde kalınca hakem beyaz noktayı gösterdi. 76'da topun başına geçen Orkun atışı gole çevirerek farkı ikiye çıkardı: 0-2. Maç 2-0 sona erdi.

ORKUN KÖKÇÜ DURDURLAMIYOR

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 2. ön eleme turu rövanş maçında Midtjylland'a konuk oldu. Temsilcimiz maçtan 2-0 galip ayrıldı. Beşiktaş'ın yeni sezondaki ilk golünü atan Orkun Kökçü Danimarka'da da sahneye çıktı. Siyah-beyazlı ekip rakibin kırmızı kart görmesinin ardından 1-0 öne geçti. Ardından ise İlhan Fakılı'nın düşürülmesi sonucu penaltı kazanan siyah-beyazlı ekipte penaltının başına geçen Orkun Kökçü topu ağlara gönderdi. Böylece iki resmi maçta da gol atmış oldu. Orkun, geçen sezonun devre arasından beri performansını artırdı.