Kartal atağa kalktı

Beşiktaş'ta savunmaya yapılacak takviye için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Siyahbeyazlıların, Sunderland forması giyen Paraguaylı milli stoper Omar Alderete'yi transfer listesinin üst sıralarına aldığı öne sürüldü.

HAVA TOPLARINDA ETKİLİ

Teknik heyetin performansını yakından takip ettiği 29 yaşındaki savunmacı için yönetimin kısa süre içinde resmi girişimlere başlamayı planladığı belirtilirken, oyuncunun da kariyerinde yeni bir maceraya sıcak baktığı ifade ediliyor. Bu durumun transfer görüşmelerini kolaylaştırabileceği ve taraflar arasındaki temasların önümüzdeki günlerde hız kazanacağı konuşuluyor. 1.88 metre boyundaki sol ayaklı stoper, güçlü fiziği, hava toplarındaki hakimiyeti ve geriden oyun kurma becerisiyle dikkat çekiyor. Geride kalan sezonda Sunderland formasıyla tüm kulvarlarda 40'ın üzerinde resmi maça çıkan Alderete, savunmadaki istikrarlı performansının yanı sıra duran toplarda da skor katkısı vererek 2 gol kaydetti. Paraguay Milli Takımı'nın da değişmez isimlerinden biri olan tecrübeli savunmacı, bugüne kadar milli formayla 30'un üzerinde karşılaşmada görev aldı. Beşiktaş yönetiminin, hem Süper Lig hem de Avrupa hedefleri doğrultusunda savunmayı lider bir isimle güçlendirmek istediği, Alderete transferini de bu doğrultuda öncelikli dosyalardan biri olarak değerlendirdiği belirtiliyor.