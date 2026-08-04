Beşiktaş’tan yılın transfer hamlesi

Yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, orta saha transferinde ses getirecek bir ismi gündemine aldı. Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezon Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un kadrosunda görmeyi çok istediği Inter'in İtalyan milli futbolcusu Davide Frattesi için resmi temaslara başladı. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda harekete geçen Başkan Serdal Adalı ve yönetimi, yıldız oyuncunun transferini kısa süre içerisinde sonuçlandırmayı hedefliyor.

GELECEĞİ BELİRSİZ DURUMDA

Inter'de geleceği belirsizliğini koruyan 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun da düzenli forma giyebileceği bir takıma sıcak baktığı belirtilirken, Beşiktaş'ın bu fırsatı değerlendirmek istediği ifade ediliyor. Dinamik yapısı, ceza sahasına yaptığı etkili koşular ve iki yönlü oyunuyla dikkat çeken Frattesi, geçtiğimiz sezon Inter formasıyla tüm kulvarlarda 47 maça çıkarken 7 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Siyah-beyazlı yönetimin, İtalyan yıldızın transferini kısa süre içerisinde olumlu sonuçlandırmak için görüşmelerini hızlandırdığı öğrenildi.