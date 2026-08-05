Beşiktaş'a Vlahovic müjdesi

Beşiktaş, yaz transfer döneminin en dikkat çeken hamlelerinden birine hazırlanıyor. Juventus ile sözleşmesini yenileyerek yollarını ayıran ve bonservisini eline alan Dusan Vlahovic'in siyah-beyazlıların gündemindeki ilk santrfor olduğu öğrenildi. Avrupa'da beklediği teklifleri alamayan Sırp golcünün kariyerine Türkiye'de devam etmeye sıcak baktığı belirtilirken, Beşiktaş yönetiminin bu hafta oyuncu tarafıyla son bir görüşme yaparak transferi sonuçlandırmayı hedeflediği ifade ediliyor. 26 yaşındaki golcü, geride kalan 2025-26 sezonunda Juventus formasıyla 44 resmi maçta 18 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
FARK YARATACAK
Hava toplarındaki etkinliği, ceza sahası içindeki bitiriciliği ve fizik gücüyle Avrupa'nın önemli santrforları arasında gösterilen Vlahovic, kariyerinde Partizan, Fiorentina ve Juventus formalarıyla 340'ın üzerinde resmi maça çıkarken 170'i aşkın gol kaydetti. Sol ayağını etkili kullanan yıldız oyuncu, yalnızca golcülüğüyle değil, sırtı dönük oyunu ve takım arkadaşlarına alan açan yapısıyla da dikkat çekiyor. Beşiktaş'ın teknik heyeti, Vlahovic'in fiziksel özellikleri ve tecrübesiyle Süper Lig'de fark yaratabilecek bir isim olduğuna inanıyor. Siyah-beyazlı yönetimin, oyuncunun yüksek maaş beklentisini sponsor destekleri ve performansa dayalı bonuslarla karşılamayı planladığı öne sürülüyor. Taraflar arasında yapılacak son görüşmenin olumlu sonuçlanması halinde Vlahovic'in kısa süre içinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
GENÇ YAŞTA PARLADI
Futbola Partizan altyapısında başlayan Dusan Vlahovic, henüz 16 yaşında A takıma yükselerek dikkatleri üzerine çekti. 2018 yılında Fiorentina'ya transfer olan Sırp santrfor, Serie A'da gösterdiği çıkışla Avrupa'nın en değerli forvetleri arasına girdi. Ocak 2022'de yaklaşık 80 milyon avroluk bedelle Juventus'un yolunu tutan Vlahovic, Torino ekibinde geçirdiği dönemde 140'ın üzerinde maça çıkıp 60'ın üzerinde gol kaydetti. Kariyerinde ise 340'tan fazla resmi karşılaşmada 170'i aşkın gol atan yıldız isim, birçok kez sezonun en iyi santrforları arasında gösterildi.
SIRBİSTAN'IN VAZGEÇİLMEZİ
Dusan Vlahovic, alt yaş kategorilerinden itibaren Sırbistan Milli Takımı'nın formasını giydi. A Milli Takım'da ilk kez 2020 yılında görev alan yıldız golcü, kısa sürede takımın değişmez isimlerinden biri oldu. Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası elemelerinde attığı kritik gollerle ülkesini finallere taşıyan Vlahovic, milli formayla 40'ın üzerinde maçta görev alırken 15'in üzerinde gol kaydetti.
EN ÖNEMLİ SİLAHI
Güçlü fiziği, bitiriciliği ve hava toplarındaki etkinliği sayesinde Sırbistan'ın hücum hattındaki en önemli silahlardan biri olarak gösteriliyor. Özellikle son dönemde milli takımda yaşanan skandallar onu vazgeçilmez yaptı.