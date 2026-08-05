Haberler Beşiktaş Beşiktaş'a Vlahovic müjdesi Beşiktaş'a Vlahovic müjdesi Beşiktaş, bir süredir ilgilendiği Vlahovic transferinde yanlız kaldı. Avrupa ekiplerinin yarıştan çekildiği ve bu sebeple serbest oyuncu statüsündeki Sırp golcünün İstanbul'a geleceği öne sürülürken, bu hafta imza atılması bekleniyor. HABER MERKEZİ









Beşiktaş, yaz transfer döneminin en dikkat çeken hamlelerinden birine hazırlanıyor. Juventus ile sözleşmesini yenileyerek yollarını ayıran ve bonservisini eline alan Dusan Vlahovic'in siyah-beyazlıların gündemindeki ilk santrfor olduğu öğrenildi. Avrupa'da beklediği teklifleri alamayan Sırp golcünün kariyerine Türkiye'de devam etmeye sıcak baktığı belirtilirken, Beşiktaş yönetiminin bu hafta oyuncu tarafıyla son bir görüşme yaparak transferi sonuçlandırmayı hedeflediği ifade ediliyor. 26 yaşındaki golcü, geride kalan 2025-26 sezonunda Juventus formasıyla 44 resmi maçta 18 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

FARK YARATACAK

Hava toplarındaki etkinliği, ceza sahası içindeki bitiriciliği ve fizik gücüyle Avrupa'nın önemli santrforları arasında gösterilen Vlahovic, kariyerinde Partizan, Fiorentina ve Juventus formalarıyla 340'ın üzerinde resmi maça çıkarken 170'i aşkın gol kaydetti. Sol ayağını etkili kullanan yıldız oyuncu, yalnızca golcülüğüyle değil, sırtı dönük oyunu ve takım arkadaşlarına alan açan yapısıyla da dikkat çekiyor. Beşiktaş'ın teknik heyeti, Vlahovic'in fiziksel özellikleri ve tecrübesiyle Süper Lig'de fark yaratabilecek bir isim olduğuna inanıyor. Siyah-beyazlı yönetimin, oyuncunun yüksek maaş beklentisini sponsor destekleri ve performansa dayalı bonuslarla karşılamayı planladığı öne sürülüyor. Taraflar arasında yapılacak son görüşmenin olumlu sonuçlanması halinde Vlahovic'in kısa süre içinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.