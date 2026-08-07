Kartal avantajı kaptı

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Beşiktaş, Çekya deplasmanında Hradec Kravole'yi son dakikalarda attığı golle mağlup etti: 0-1. İki takım arasındaki rövanş müsabakası 13 Ağustos Perşembe günü saat 18.00'de Beşiktaş'ın sahası Tüpraş'ta oynanacak. 8. dakikada Orkun sağ kanattan ortasını açtı, Oh'un vuruşu yandan auta çıktı. 10'da İlhan çalımlarla kaleye sokulup ortasını açtı, savunmadan seken top direkten döndü. 42'de Oh yayın üzerinden şutunu çekti, meşin yuvarlak üst direkten döndü. 44'te yaşana karambolde Horak'ın şutunu, Emirhan çizgiden çıkardı. 55'te Cerny içeri çevirdi, Orkun'un şutunu kaleci çıkardı. 70'te Umar rakibi çalımladıktan sonra şutunu çekti, kaleci Nübel müthiş çıkardı. 71'de Ouattara rakibine yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart ile atıldı. 81'de Ndidi sağ kanatta topla buluşup içeri çevirdi, Semih attığı golle takımını öne geçirdi: 0-1. Müsabaka 1-0 sona erdi.