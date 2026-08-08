Kartal tam gaz

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Çekya temsilcisi Hradec Kralove'u sahasında 1-0 mağlup ederek rövanş öncesi avantajı elde etti. Siyah-beyazlılar, karşılaşmanın önemli bölümünü 10 kişi oynamasına rağmen mücadeleden galibiyetle ayrılmayı başardı. Karşılaşmanın tek golü, ikinci yarıda Semih Kılıçsoy'dan geldi.

Genç golcü kritik karşılaşmada attığı golle takımına galibiyeti getirirken, Beşiktaş Avrupa kupalarındaki iddiasını da sürdürdü. Siyah-beyazlıların yeni transferi Nübel galibiyette büyük rol oynadı. Alman fil bekçisi İstanbul ekibine geldiği günden beri üç Avrupa maçına çıktı. Nübel bu maçlarda kalesini gole kapattı ve siyah-beyazlıların aldığı galibiyetlerde başrolü oynadı. Beşiktaş, elde ettiği 1-0'lık avantajı koruyarak turu geçmek için 13 Ağustos Perşembe günü Çekya'da oynanacak rövanş mücadelesine çıkacak. Siyah-beyazlılar, her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra tek farklı mağlubiyetlerin bazı senaryolarında da tur şansını sürdürecek. Hradec Kralove'un turu uzatmalara taşıyabilmesi için en az bir farklı galibiyet alması gerekecek.