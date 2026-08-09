Beşiktaş’ın Frattesi ısrarı

Yeni sezon öncesi orta sahasını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, transferde rotasını yeniden İtalya'ya çevirdi. Siyah-beyazlıların, daha önce de nabız yokladığı Inter forması giyen 26 yaşındaki İtalyan orta saha Davide Frattesi için yeniden harekete geçtiği ve gelişmeleri yakından takip ettiği öğrenildi.

İtalyan oyuncunun Inter'de düzenli forma şansı bulmakta zorlanması, transfer ihtimalini güçlendiren en önemli detay olarak öne çıkıyor. Merkez orta sahada görev yapan Frattesi, özellikle ceza sahasına yaptığı koşular ve hücum katkısıyla dikkat çekerken, 2023 yılında Sassuolo'dan Inter'e transfer olan İtalyan futbolcu, Serie A'nın yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde de önemli deneyim kazandı. Inter ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun piyasa değeri ise yaklaşık 22 milyon Euro seviyesinde gösteriliyor. Frattesi, geçen sezon Inter formasıyla tüm kulvarlarda 33 maça çıkarken, 2 asiste imza attı. Inter'deki forma rekabeti nedeniyle istediği süreleri alamayan Frattesi'nin geleceği belirsizliğini korurken, siyah-beyazlı yönetimin transfer şartlarını araştırdığı belirtildi. Beşiktaş'ın önündeki en büyük engelin oyuncunun bonservis bedeli ve yüksek maaş beklentisi olduğu ifade edilirken, buna karşın Frattesi'nin düzenli forma giyebileceği bir takıma sıcak bakması, Kartal'ın elini güçlendirebilir.