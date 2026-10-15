Kartal zor virajda

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında bugün Almanya ekibi Hoffenheim ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Rhein-Neckar- Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.

VLAHOVIC ŞOKU YAŞANIYOR

Müsabakayı Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetecek. Karşılaşma, TRT 1'den canlı yayımlanacak. Bu sezon teknik direktör Vincenzo Italiano ile istikrarlı bir görüntü çizen siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarındaki çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Beşiktaş'ta Hoffenheim maçı öncesinde iki eksik oyuncu bulunuyor. Kocaelispor müsabakasında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Vaclav Cerny'nin MR görüntülemesinde sol uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem saptandı. Çek kanat oyuncusu, Almanya deplasmanında formasından uzak kalacak. Ayrıca mide rahatsızlığı nedeniyle son idmana çıkamayan yıldız golcü Dusan Vlahovic'te Almanya'ya götürülmedi. Siyahbeyazlı takım, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 7 maçta 6 kez sahadan galip ayrıldı. Söz konusu süreçte 12 kez gol sevinci yaşayan siyah-beyazlılar, 2 defa da topu kendi ağlarında gördü.