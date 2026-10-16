Beşiktaş’tan çifte hamle

BEŞİKTAŞ, ocak ayındaki ara transfer dönemi öncesinde çalışmalarını hızlandırdı. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda orta saha ve savunma hattını güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, iki futbolcuyu transfer listesinin üst sıralarına aldı. Beşiktaş, Rangers forması giyen Nicolas Raskin ve West Ham United'da oynayan Konstantinos Mavropanos'u kadrosuna katmak için harekete geçti. Beşiktaş, daha önce üç kez transfer etmek istediği Nicolas Raskin için yeniden girişimlerde bulunmaya hazırlanıyor. Özellikle geçtiğimiz yaz transfer döneminde siyah-beyazlı formayı giymeye yaklaşan Belçikalı futbolcunun transferi, son aşamada gerçekleşmemişti. Rangers ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun bonservis bedelinin 15 milyon euro seviyesinde olduğu belirtiliyor. Raskin'in İskoç kulübüyle yeni sözleşme imzalamaması nedeniyle Rangers'ın ocak ayında gelecek teklifleri değerlendirmeye sıcak baktığı öne sürüldü.

MAVROPANOS DA LİSTEDE

BEŞİKTAŞ yönetiminin Nicolas Raskin transferinde Leandro Trossard'dan da destek almayı planladığı ifade edildi. Siyah-beyazlıların, Belçikalı futbolcunun vatandaşı Raskin ile görüşerek kulüp ve Türkiye hakkında bilgi vermesini istediği belirtildi. Trossard'ın bu görüşmeyle transfer sürecine katkı sağlaması hedefleniyor. Ç binin dönekin hazırminde yon Beşiktaş'ın savunma hattı için gündemindeki isim ise West Ham United forması giyen Konstantinos Mavropanos. Siyah-beyazlıların Futbol Direktörü Eduard Graf'ın, 28 yaşındaki Yunan stoperi Almanya ile Yunanistan arasında oynanan karşılaşmada tribünden takip ettiği öğrenildi. Beşiktaş yönetiminin Mavropanos'un transfer şartlarını öğrenmek amacıyla ocak ayında West Ham United ile görüşmelere başlamayı planladığı öne sürüldü. Siyah-beyazlıların, Raskin ve Mavropanos transferleriyle orta saha ve savunma hattını güçlendirmeyi hedeflediği belirtildi.