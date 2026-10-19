Derbi ateşi

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın kapanış maçında bugün Beşiktaş'ı konuk edecek. Papara Park'ta oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Mücadelede hakem Cihan Aydın görev yapacak. Ligde oynadığı 7 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi yaşayarak 13 puan elde eden bordo-mavililer, siyah-beyazlı takımı mağlup ederek zirve mücadelesinde ağırlığını ortaya koymak istiyor. Siyah-beyazlı futbol takımı, Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı ve 15 puan topladı. Milli aradan sonra ligde Kocaelispor, UEFA Avrupa Ligi'nde de Hoffenheim'i yenen Beşiktaş, Tranzonspor maçını da kazanarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

VLAHOVIC FORMA BEKLİYOR

Trabzonspor'da Malinovskyi, Batagov, Okay Yokuşlu, Onuachu ve genç kaleci Onuralap Çevikkan'ın sakatlıkları bulunuyor. Samsunspor maçında kırmızı kart gören Melih Kabasakal da bugünkü mücadelede forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta iki oyuncunun Trabzonspor maçında forma giymesi beklenmiyor. Siyah-beyazlı ekipte Hoffenheim maçında sakatlanan kaptan Orkun Kökçü'nün yanı sıra tedavisi süren Milot Rashica müsabakada görev yapamayacak. Beşiktaş'ta golcü oyuncu Dusan Vlahovic, Trabzonspor deplasmanında yeniden formasına kavuşmayı bekliyor. UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Hoffenheim mücadelesinde mide rahatsızlığından dolayı kadroda yer almayan Sırp santrfor, önceki gün yapılan idmanda takımla çalıştı.

144. MAÇ OYNANACAK

BEŞİKTAŞ ile Trabzonspor, bugünkü müsabakayla birlikte tüm kulvarlarda 144. kez rakip olacak. Geride kalan 143 maçta Beşiktaş 57, Trabzonspor da 49 galibiyet aldı. 37 müsabakada ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Kartal'ın attığı 199 gole, Karadeniz temsilcisi de 165 golle karşılık verdi. İki takım, Süper Lig'de ise 107. kez karşılaşacak. Ezeli rakipler arasındaki 106 müsabakada siyah-beyazlı takım 39, bordo-mavili ekip de 38 kez galibiyete uzandı. 29 karşılaşmada ise taraflar 1'er puana razı oldu. Bu maçlarda Beşiktaş 151, Trabzonspor da 125 gol kaydetti. Beşiktaş, Trabzonspor ile deplasmanda oynadığı son 5 müsabakadan galibiyet çıkaramadı. Söz konusu maçlarda 4 maç beraberlikle sonuçlanırken 1 mücadeleyi de Trabzonspor kazandı. Kartal, Trabzon'da son galibiyetini 2020-2021 sezonunda 3-1'lik skorla aldı.