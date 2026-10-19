Trabzonspor-Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? TS-BJK maçı canlı izleme

Trabzonspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Süper Lig karşılaşmasının yayın kanalı, maç saati ve canlı izleme bilgileri haberimizde.
TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. 19 Ekim 2026 Pazartesi günü oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmaya Trabzon'daki Papara Park ev sahipliği yapacak.
İki takım da kritik mücadeleden galibiyetle ayrılarak ligde avantaj elde etmeyi hedefliyor.
TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Futbolseverlerin araştırdığı Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşması, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Müsabakada hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Aydın'ın yardımcılıklarını Bersan Duran ve Mustafa Savranlar yapacak. Maçın 4. hakemi ise Mehmet Türkmen olacak.
Mücadelenin VAR koltuğunda Raul Martin Gonzales Frances oturacak. Frances'e AVAR'da Özer Özden eşlik edecek.
TRABZONSPOR SAHASINDA ÜSTÜN
Bordo-mavili ekibin Süper Lig'de Beşiktaş'ı konuk ettiği maçlarda 24-15 üstünlüğü bulunuyor.
İki takım, Trabzon'da 52 kez karşı karşıya geldi. Karadeniz temsilcisi, bu maçların 24'ünü kazanırken Beşiktaş, 15 kez sahadan galip ayrıldı. 13 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.
42'si Hüseyin Avni Aker Stadı, 10'u Papara Park'ta oynanan 52 karşılaşmada Trabzonspor 75 gol attı, Beşiktaş ise 65 kez fileleri havalandırdı.
Geçen sezon Trabzon'da oynanan karşılaşma, 3-3 berabere tamamlandı.
İki takım arasında 2005-2006 sezonunda Trabzon'da yapılması gereken lig mücadelesi ise Karadeniz ekibinin cezası nedeniyle İzmir'de oynanırken maçı Beşiktaş, 2-1 kazanmıştı.