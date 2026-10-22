Beşiktaş Avrupa’da sahne alıyor: Crystal Palace karşısında ilk 11’ler netleşti!

Avrupa sahnesinde başarılı sonuçlara imza atan temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında İngiliz temsilcisi Crystal Palace ile kozlarını paylaşıyor. Siyah-beyazlılar, taraftarının muazzam desteğini arkasına alarak sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

KRİTİK MÜCADELENİN DETAYLARI

Tüpraş Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayan zorlu 90 dakikada düdüğü Hollandalı hakem Danny Makkelie çalıyor. Futbolseverler bu büyük heyecanı TRT 1 ekranlarından canlı olarak takip ediyor.

SAHADAKİ 11'LER BELLİ OLDU

Kritik karşılaşma öncesinde teknik heyetlerin sahaya sürdüğü ilk 11'ler şu şekilde oluştu:

Beşiktaş XI: Nübel, Taylan Bulut, Ümit Akdağ, Djaló, Ouattara, Ndidi, Miretti, Kartal Kayra Yılmaz, İlhan Fakılı, Oh Hyeon-gyu, Leandro Trossard.

Crystal Palace XI: Walter Benítez, Chris Richards, Axel Disasi, Jaydee Canvot, Anan Khalaili, Daiçi Kamada, Adam Wharton, Tyrick Mitchell, Dwight McNeil, Yéremy Pino, Jean-Philippe Mateta.

KARTAL'DA EKSİK OYUNCULAR

Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı süren kaptan Orkun Kökçü bu önemli maçta takımını yalnız bırakmak zorunda kalırken, teknik kadro sahadaki mevcut kadroyla galibiyet hedefliyor.