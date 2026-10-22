Dolmabahçe’de Nefes Kesen Gol Düellosu: Beşiktaş ile Crystal Palace Yenişemedi!

UEFA Avrupa Ligi lig aşaması 3. hafta mücadelesinde temsilcimiz Beşiktaş, evinde İngiltere'nin güçlü ekiplerinden Crystal Palace'ı konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda futbolseverlerin huzuruna çıkan iki takım, sahadan beraberlikle ayrıldı.

GOL SESİ YÜKSELDİ, PUANLAR PAYLAŞILDI

Karşılaşma boyunca iki ekip de galibiyet için tüm kozlarını sahaya sürerken, tribünleri dolduran taraftarlar adeta bir gol düdüğüne tanıklık etti. Karşılıklı atılan gollerin ardından skor üstünlüğünün sık sık el değiştirdiği mücadelede taraflar sahadan 1'er puanla ayrılmak zorunda kaldı.

AVRUPA YOLUNDA KRİTİK 1 PUAN

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki puanını artırarak yoluna devam etti. Siyah-beyazlılar, gruptaki bir sonraki maçında taraftarının desteğiyle galibiyet arayışını sürdürecek.